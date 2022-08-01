Юран: «На ничью наиграли»

В матче третьего тура российской Премьер-лиги «Химки» встречались в гостях с «Ростовом» и уступили со счетом 0:1, пропустив в конце первого тайма. Наставник подмосковного клуба Сергей Юран считает, что его команда вполне заслуживала ничейного результата в этой игре, но не сумела реализовать свои моменты.

- На ничью мы наиграли. Просто нужно забивать моменты. Все работало, заставили соперника остаться вдесятером, в концовке немного не дожали. Готовимся к следующему матчу, - цитирует Юрана «Матч ТВ».

В следующем, четвертом туре российской Премьер-лиги «Химки» сыграют в гостях с московским «Торпедо».