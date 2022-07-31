Суперсвязка Уткин – Комличенко со спорным голом и удаление Прохина: «Ростов» Карпина выиграл впервые в сезоне, одолев «Химки»

Завершался третий тур чемпионата России на «Ростов Арене».

«Ростов» в первых двух турах покусал в гостях московские клубы – «Динамо» и «Локомотив» были вынуждены довольствоваться на родных аренах ничьими. Донской клуб в этом сезоне с самого начала стал показывать зубы, в отличие от прошлого чемпионата, когда он стартовал с двух поражений кряду.

«Химки» являются командой довольно противоречивой. И в позапрошлом сезоне, и в прошлом они оказывались в положении, казалось, безнадёжного аутсайдера, но после этого подмосковная команда вдруг преображалась, начинала побеждать чуть ли не всех вокруг и спасалась от вылета.

«Ростов», как и прогнозировалось, заиграл в отчётном матче первым номером. В среднем темпе хозяева атаковали не особо опасно, однако химчанам не стоило забывать, что как раз особая острота от ростовчан исходит в плане стандартов. В матчах с «Динамо» и «Локомотивом» голевым образом срабатывала связка Уткин – Комличенко на штрафных.

Так произошло и на этот раз. Экс-игрок «Химок» недалеко от своей штрафной уронил Сильянова. Уткин накинул со штрафного именно на голову Комличенко, и тот подправил мяч в левый угол (1:0). Возникли подозрения, что Комличенко толкал Данилкина, однако видеоассистенты не подтвердили наличие там фола.

В начале добавленного времени Прохин сместился в центр с правой стороны и забросил на Байрамяна. Тот дотянулся до мяча ногой, скинул его правее, и он покатился в зоне влияния защитников гостей, но настроенный Комличенко пошёл в жёсткий отбор, откровенно сбил Никитина и получил жёлтую карточку.

После перерыва «Химки» логично уделяли побольше внимания атакующим действиям. Были у ростовчан проблемы со сдерживанием Мирзова. Он здорово вбежал в штрафную на 63-й минуте, и лишь немного после его удара мяч разминулся с дальней штангой. Хозяева через десять минут ответили контратакой, где Голенков тоже не попал в створ, только головой.

Игру разбивали на эпизоды медицинские паузы и замены, а ближе к 80-й минуте «Ростов» остался в меньшинстве, поскольку Прохин в верховой борьбе ударил Руденко и получил вторую жёлтую карточку. Вдесятером команда Валерия Карпина выстояла под позиционным напором «Химок», одержала первую победу в сезоне и набрала пять очков. Впервые в текущем чемпионате в одном матче был забит всего один гол (в 24-й по счёту игре).

Кирилл Иванцов