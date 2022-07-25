Юран: «Весной на меня очень давила ответственность за свои обещания»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран назвал минувшую весную самой сложной в своей футбольной жизни.

Напомним, что «Химки» сумели сохранить прописку в Премьер-лиге, одолев по сумме двух стыковых матчей «СКА Хабаровск» (3:1).

Юран признался, что на него сильно давила ответственность за обещание, которое он ранее дал игрокам и руководству клуба.

«Ещё на сборах в Турции я сказал парням и руководству, что решу задачу. А я — человек слова. Так меня воспитали родители, двор и интернат», — приводит слова Юрана Sport24.

Юран возглавил подмосковную команду в феврале нынешнего года. После стартовых двух туров текущего розыгрыша РПЛ «Химки» располагаются на четвёртом месте турнирной таблицы, имея в своём активе четыре набранных очка.

Свой следующий матч подопечные Юрана проведут 31 июля против «Ростова». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.