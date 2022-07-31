Карпин перед матчем с «Химками» привёл цитату из фильма «Золушка»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Химками».

- «Ростов» хороший старт показал по игре. Есть ли понимание, учитывая то, что было в первых турах, в чем конкретно «Ростов» может и должен прибавлять?

- Абсолютно во всем, что-то одно не могу выделить. По мне, разные были игры с «Динамо» и «Локомотивом». Да, с «Динамо» многое получалось, с «Локомотивом» в первом тайме особенно не всё получалось. Так что надо всем еще работать. Такого, что всё отработано, наверное, никто никогда не скажет. Какие-то наработки, что-то улучшать, всегда есть над чем работать. Реализация и завершающая стадия атак тоже оставляет желать лучшего. Да, подходы к штрафной есть, но вот именно последнего или предпоследнего паса еще не хватает. Понятно, над этим надо работать. Знаете, как это было в фильме «Золушка» в советское время? «Я не волшебник, я только учусь».