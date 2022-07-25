Юран — об уходе Набиуллина: «Честно сказал, что жду на его позицию Зуева»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал уход из команды защитника Эльмира Набиуллина.

Напомним, 17 июля подмосковный клуб официально объявил о расставании с 27-летним футболистом, который провёл в составе «Химок» всего один сезон.

Специалист признался, что сам посоветовал своему подопечному покинуть команду, так как из-за высокой конкуренции в составе он может лишиться игровой практики, из-за чего в дальнейшем ему будет ещё сложнее найти новую команду.

«Поговорил с ним и честно сказал: жду на эту позицию Зуева. Плюс есть Идову и Баженов. Поэтому игровой практики будет совсем мало, если будет вообще. Если есть интерес других клубов, лучше уходи. Набиуллин поблагодарил: «Спасибо за честность», — приводит слова Юрана Sport24.

Юран также отметил, что продолжает находиться в прекрасных отношениях с Набиуллиным, несмотря на уход футболиста из клуба.

Ранее сообщалось, что интерес к левому защитнику проявляют «Рубин», «Пари НН», «Краснодар» и московское «Торпедо».

В минувшем сезоне Набиуллин провёл в составе «Химок» 21 матч, отметившись одним забитым голом и тремя результативными передачами.