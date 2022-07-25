Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран — об уходе Набиуллина: «Честно сказал, что жду на его позицию Зуева»

25 Июля 2022 • 16:14 Комментировать
Ростов
...
Химки
31.07 20:00

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал уход из команды защитника Эльмира Набиуллина.

Напомним, 17 июля подмосковный клуб официально объявил о расставании с 27-летним футболистом, который провёл в составе «Химок» всего один сезон.

Специалист признался, что сам посоветовал своему подопечному покинуть команду, так как из-за высокой конкуренции в составе он может лишиться игровой практики, из-за чего в дальнейшем ему будет ещё сложнее найти новую команду.

«Поговорил с ним и честно сказал: жду на эту позицию Зуева. Плюс есть Идову и Баженов. Поэтому игровой практики будет совсем мало, если будет вообще. Если есть интерес других клубов, лучше уходи. Набиуллин поблагодарил: «Спасибо за честность», — приводит слова Юрана Sport24.

Юран также отметил, что продолжает находиться в прекрасных отношениях с Набиуллиным, несмотря на уход футболиста из клуба.

Ранее сообщалось, что интерес к левому защитнику проявляют «Рубин», «Пари НН», «Краснодар» и московское «Торпедо».

В минувшем сезоне Набиуллин провёл в составе «Химок» 21 матч, отметившись одним забитым голом и тремя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Эльмир Набиуллин Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ХИМКИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июля
17:43 · Россия. Премьер-лига
Булыкин сообщил, кем «Локомотив» может заменить Фассона
17:32 · Россия. Премьер-лига
Юран рассказал, есть ли у него конфликт с Мирзовым
17:29 · Россия. Премьер-лига
Соболев высказался о моменте, где ему могли показать красную карточку
17:22 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА и «Црвена Звезда» заинтересованы в полузащитнике «Сочи»
17:22 · Россия. Премьер-лига
​Юран: «Реагировать на Селюка – опускаться до уровня плинтуса» 1
17:02 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили заявил, что Федун должен дать шанс Мостовому
17:02 · Россия. Премьер-лига
​Фомин отказался говорить в борьбе с «Зенитом» за золото
16:53 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов отреагировал на возможную встречу «Спартака» с представителями судейского корпуса РФС
16:51 · Россия. Премьер-лига
​Фомин вспомнил о том, как Умяров пытался повлиять на него во время пробития пенальти в финале Кубка России
16:38 · Россия. Премьер-лига
Тренеры и футболисты «Сочи» оформили паспорт болельщика
16:27 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» озвучил неутешительный диагноз Фассона – в этом году футболист не сыграет
16:23 · Россия. Премьер-лига
Радимов заявил, сможет ЦСКА побороться с «Зенитом» за чемпионство РПЛ
16:14 · Россия. Премьер-лига
Юран — об уходе Набиуллина: «Честно сказал, что жду на его позицию Зуева»
16:13 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили — о посещаемости РПЛ: «С этим ничего не сделать»
15:59 · Россия. Премьер-лига
Пименов прокомментировал первые результаты в РПЛ
Все новости
Рекомендуем