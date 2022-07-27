В «Химках» сообщили, что не рассчитывают на Главчича

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о будущем полузащитника команды Неманьи Главчича.

«Расторгнут ли контракт с Главчичем? Пока нет. Мы разговариваем с игроком. Он — молодой перспективный игрок, но мы хотим, чтобы он играл», — цитирует Терюшкова «РБ Спорт».

Представитель «Химок» отметил, что клуб рассматривает два варианта для игрока — аренда или трансфер, не хочется мешать игроку расти, держа его на скамейке.

25-летний полузащитник пополнил состав подмосковного клуба минувшей зимой. Он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.