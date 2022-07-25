Юран рассказал, есть ли у него конфликт с Мирзовым

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о недовольстве нападающего Резиуна Мирзова по игре Ильи Садыгова в основном составе.

«У него спросите, в чем проблема. Мало ли, чем он недоволен?! У меня нет с ним конфликта», — цитирует Юрана Sport 24.

Наставник заявил, что есть определенные требования, и кто их выполняет, тот находится в команде.

В текущем сезоне Резиуан Мирзов принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами. В общей сложности нападающий провел на поле 96 минут за две игры. Контракт Мирзова с «Химками» истекает в 2023 году.