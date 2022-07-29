«Химки» расстались с голкипером Генераловым

«Химки» объявили о расторжении контракта с Егором Генераловым - вратарем, выступавшим в составе клуба с 2019 года. Его выступления помогли клубу добыть место в высшей лиге российского футбола, но, как известно, «мавр сделал дело, мавр может уходить» - и теперь Генералов уходит, как подчеркивается, по обоюдной договоренности.

- Хотел бы поблагодарить «Химки» за три года, которые я провёл в клубе. Желаю «Химкам» успехов и выполнения задачи в этом сезоне. Благодарю болельщиков, что всегда были рядом! - цитирует Генералова пресс-служба клуба.

В третьем туре российской Премьер-лиги «Химки» сыграют в гостях с «Ростовом».