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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» расстались с голкипером Генераловым

29 Июля 2022 • 01:05 Комментировать
Ростов
...
Химки
31.07 20:00

«Химки» объявили о расторжении контракта с Егором Генераловым - вратарем, выступавшим в составе клуба с 2019 года. Его выступления помогли клубу добыть место в высшей лиге российского футбола, но, как известно, «мавр сделал дело, мавр может уходить» - и теперь Генералов уходит, как подчеркивается, по обоюдной договоренности.

- Хотел бы поблагодарить «Химки» за три года, которые я провёл в клубе. Желаю «Химкам» успехов и выполнения задачи в этом сезоне. Благодарю болельщиков, что всегда были рядом! - цитирует Генералова пресс-служба клуба.

В третьем туре российской Премьер-лиги «Химки» сыграют в гостях с «Ростовом».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Егор Генералов
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