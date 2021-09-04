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Премьер-лига

Боков – об уходе Влашича: «ЦСКА велик тем, что у нас нет незаменимых»

04 Сентября 2021 • 11:07 Комментировать
Арсенал Тула
...
ЦСКА Москва
12.09 14:00

Московский ЦСКА все же сумел за требуемую сумму продать своего лидера Николу Влашича в «Вест Хэм». В стане «армейцев» хорват провел три года, после чего перешел в лондонскую команду за 35 миллионов евро. 

Уход Влашича прокомментировал и бывший футболист ЦСКА Максим Боков. Во время подкаста программы «Лица попроще» на площадке «YouTube» он затронул тему продажи игрока сборной Хорватии: «Да, он был лицом команды. Но ЦСКА велик тем, что у нас нет незаменимых. Один великий уходит, другой великий встает на его место».

Отметим, что Боков на данный момент работает в структуре столичного клуба, занимаясь подготовкой молодых футболистов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Максим Боков Никола Влашич
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