Боков – об уходе Влашича: «ЦСКА велик тем, что у нас нет незаменимых»

Московский ЦСКА все же сумел за требуемую сумму продать своего лидера Николу Влашича в «Вест Хэм». В стане «армейцев» хорват провел три года, после чего перешел в лондонскую команду за 35 миллионов евро.

Уход Влашича прокомментировал и бывший футболист ЦСКА Максим Боков. Во время подкаста программы «Лица попроще» на площадке «YouTube» он затронул тему продажи игрока сборной Хорватии: «Да, он был лицом команды. Но ЦСКА велик тем, что у нас нет незаменимых. Один великий уходит, другой великий встает на его место».

Отметим, что Боков на данный момент работает в структуре столичного клуба, занимаясь подготовкой молодых футболистов.