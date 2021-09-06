Алексей Березуцкий: «Локомотив» - великолепный соперник для товарищеского матча»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий на клубном канале в YouTube подвёл итоги товарищеского матча с «Локомотивом» (1:2).

- Почему играли именно с «Локомотивом»? И ваш комментарий по матчу.

- Потому что мы договорились с «Локомотивом». По-моему, великолепный соперник для товарищеского матча, особенно для тех ребят, которые не участвуют в играх сборных. Хорошо подвигались, кто-то сыграл не очень, на мой взгляд, а кто-то наоборот порадовал. В первую очередь молодые ребята, они хорошо сейчас работали с командой и сыграли сегодня достаточно неплохо. Нормальный хороший матч.

- Почему играли именно в три центральных защитника?

- В первую очередь потому, что Жора [Георгий Щенников] еще восстанавливается. Ну как, он полностью здоров, но еще не может играть 90 минут. Ввиду футболистов, которые у нас сегодня были. Почему нет? Может быть, мы и следующую игру будем играть в три защитника центральных.

- Из нынешней молодежи кто-то близок к основе? Или пока это был больше просмотр?

- На самом деле сейчас об этом тяжело говорить, потому что у нас 20 человек, и все эти футболисты состоявшиеся, тяжело кого-то подтягивать. Вы все знаете, что Яковлев в принципе постоянно находится в основном составе. Про Багрянцева можем говорить, про Даурова, Ушаков то же самое. На паузы сборных мы будем привлекать, надеюсь, в скором будущем у них появится возможность сыграть в основном составе.

- Как принималось решение по капитанской повязке? Дзагоев был на поле, Набабкин, Щенников.

- Мы понимали, что Дзагоев будет играть 45 минут, Щенников тоже 45 минут, решили оставить повязку неизменно на Кирилле Набабкине.