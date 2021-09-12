Божович стартовал с мини-сенсации: «Арсенал» опять отнял очки у ЦСКА дома

ЦСКА в первом матче после ухода Влашича гостил у тульского «Арсенала».

Марио Фернандес привёз травму из сборной России, Щенников получил некое нефутбольное повреждение, Влашич уехал покорять АПЛ, Марадишвили отправился в «Локомотив», а Кастильехо не приехал из «Милана», но Алексей Березуцкий всё равно счёл состав «армейцев» приемлемым. На левый фланг можно поставить Облякова, на правый – Зайнутдинова, ну и так далее. Интересно, что группа болельщиков «красно-синих» прилетела в Тулу на воздушном шаре. У «Арсенала» же главной была тренерская тема – тяготеющий к России черногорский специалист Миодраг Божович дебютировал за «Арсенал» уже второй раз.

Быстрый гол вдохновил любителей «армейской» команды. Когда угловой подаёт Дзагоев, это может быть весьма перспективно. Алан навесил от левого флажка, Бийол скинул к правой штанге, и там разобрался Дивеев (0:1). Получается, что голевую передачу и гол записали на свой счёт два защитника. Но сдержать Маркова на восемнадцатой минуте гостевая оборона не сумела. Туляки подали штрафной, с подбора приложился Чаушич – вратарь отбил перед собой, а добивание Маркова защитники москвичей проспали, из-за чего удостоились грозного рыка от Акинфеева (1:1).

«Арсенал» заметно уступал ЦСКА по проценту владения мячом, но игра не носила острый характер. Она была довольно тягучей из-за того, что «армейцы» не знали, как вскрывать чужую оборону. Максим Мухин так и сказал во флеш-интервью в перерыве: мол, я не тренер и не знаю этого. Небольшую травму получил Заболотный – возможно, снова потянул заднюю поверхность бедра. Вместо него вышел Чалов, которого принято считать более техничным. В конце тайма первой жёлтой карточкой после возвращения в Россию отметился Божович, чересчур предавшийся эмоциям на бровке.

После перерыва визитёры прибавили. Они поддавили «канониров», и пошли кое-какие моменты. Эджуке пальнул не с левой стороны от ворот, а с правой – сотряс низом ближнюю штангу. Потом Зайнутдинов не успел к скидке Облякова. Но моменты ведь пошли не только у ЦСКА, но и у ворот ЦСКА. Марков наверняка бил головой после подачи – Акинфеев вытащил. Коченков справился с дальней попыткой Эджуке, а Чаушич не попал в ворота с пустого правого полуфланга.

На 66-й минуте наказаны были гости, причём забил «Арсенал» так же, как и сам пропустил первый гол, разве что подача углового была не с левого, а с правого фланга. Ткачёв навесил, Марков скинул на дальнюю, и притаившийся за спиной Мухина свободный Новосельцев легко поразил ближний угол (2:1). Но «армейцы» не хотели мириться с поражением. Акинфеев не зря старался, отражая удар Хлусевича, потому как через минуту счёт стал равным. Ахметов здорово нанизал финтами оппонента в правой зоне штрафной и отдал к центру на Чалова, который крутнулся и покатил мяч из-под Новосельцева под падавшим Коченковым (2:2).

В конце ближе к победе был московский клуб. Дивеев мощно выстрелил в левый нижний угол – на месте оказался Коченков. Когда гости подали угловой, Яковлев безадресно сбросил на дальнюю штангу. Коченков справился и с другим ударом Дивеева, но потом скинул мяч прямо на Набабкина, ударившего в сетку с ближней стороны. В итоге – боевая ничья. Большой сенсацией её не назовёшь, поскольку ЦСКА сейчас не такой топ, как раньше. На этот раз «армейцы» увезли хотя бы одно очко из Тулы, где они проиграли полгода назад во втором круге прошлого чемпионата. Божович стартовал у руля «пушкарей» вполне прилично.

Кирилл Иванцов