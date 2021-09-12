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Премьер-лига

​Фанаты ЦСКА полетели на матч в Тулу на воздушном шаре видео

12 Сентября 2021 • 09:34 Комментировать (2)
Арсенал Тула
...
ЦСКА Москва
Через 2 ч. 47 мин.

Воскресную часть седьмого тура чемпионата России будет открывать матч между тульским «Арсеналом» и ЦСКА. Клуб фанатов московских «армейцев» RBWorld сообщил на своей страничке в «Твиттере» о том, что группа людей отправилась на матч в Тулу на воздушном шаре. Фанаты даже опубликовали короткое видео.

Отметим, что расстояние между Москвой и Тулой напрямую составляет приблизительно 175 километров.

 

Матч «Арсенал» - ЦСКА начнётся в 14:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которая будет проходить на страницах портала LiveResult.

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ЦСКА Москва Арсенал Тула
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
12 Сентября 2021 в 10:39
А где же сам полёт шара?))
Indigo17
12 Сентября 2021 в 10:14
Дебилы московские...
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