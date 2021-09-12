Воскресную часть седьмого тура чемпионата России будет открывать матч между тульским «Арсеналом» и ЦСКА. Клуб фанатов московских «армейцев» RBWorld сообщил на своей страничке в «Твиттере» о том, что группа людей отправилась на матч в Тулу на воздушном шаре. Фанаты даже опубликовали короткое видео.

Отметим, что расстояние между Москвой и Тулой напрямую составляет приблизительно 175 километров.

Армейские болельщики на воздушном шаре отправились в Тулу на матч #АрсеналЦСКА #ЦСКАнаВыезде pic.twitter.com/E0vu5ewKBA — Фанаты ЦСКАRBWorld (@RBWorldorg) September 12, 2021

Матч «Арсенал» - ЦСКА начнётся в 14:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которая будет проходить на страницах портала LiveResult.