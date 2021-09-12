​Божович получил жёлтую карточку в первой игре после возвращения в РПЛ

В воскресенье в чемпионате России проходит игра между «Арсеналом» и ЦСКА. После первого тайма на табло в Туле горят две единицы.

Незадолго до перерыва жёлтую карточку за неспортивное поведение получил главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович. Черногорец, отметим, проводит первый матч на тренерском мостике «канониров» после возвращения к работе в Премьер-лиге. Во время сентябрьской паузы на матчи сборных Божович сменил у руля «Арсенала» Дмитрия Парфёнова.

Следить за ходом матча «Арсенал» - ЦСКА можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.