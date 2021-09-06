Алексей Березуцкий: «Кастильехо… Кастильехо… Где-то слышал»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий на клубном канале в YouTube поделился мнением об игре сборников и ушедших футболистах.

- Смотрите ли матчи сборных? Можно ли узнать по травме Марио Фернандеса, все ли порядке? Он не играл второй матч. Что скажете о своих парнях?

- Всё хорошо, все молодцы. Понятно, что кто-то не играет местами. Но все молодцы. Травма? Там всё нормально. Вы все знаете, что он не полетел на Кипр, но сейчас не знаю, будет ли он готовиться к игре с Мальтой. Но в целом у него не идеально, может быть, не хорошо, но нормально.

- Дадите комментарий об игроках, которые покинули команду? Как принимались решения? Марадишвили, Гайч ушел в аренду, Влашич ушел.

- Решения принимались руководством клуба. По Влашичу, наверное, было ожидаемо, Гайчу нужна игровая практика, чтобы показать себя и выходить на поле как можно чаще. Что касается Марадишвили, уже комментировало руководство клуба, поэтому сделали действительно хорошее предложение в первую очередь самому футболисту финансовое на те деньги, который сейчас ЦСКА не может себе позволить платить. Клуб решил его отпустить, но все знают, что Костя - это и большой профессионал, и хороший футболист.

- Пару дней до закрытия трансферного окна. Будет ли кто-то на вход? СМИ активно пишут про Кастильехо. Слышали ли вы о таком?

- Кастильехо… Кастильехо… Где-то слышал. Я про многих футболистов слышал за последнее время. Все узнаем, два дня же осталось, вот как раз 48 часов, все узнаем.

- Есть надежда, что кто-то будет?

- Надежда всегда есть. Конечно, почему нет? 48 часов, все может быть.

- Вы уже достаточно в роли главного тренера. Сильно ли изменилась ваша жизнь?

- Кардинально. И распорядок, и жизнь, все изменилось.

- Часто ли общаетесь с братом? Обсуждаете ли футбол?

- Только недавно его видел, четыре дня подряд. Порядком успел поднадоесть.