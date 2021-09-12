​Парфёнов высказался о своём увольнении из «Арсенала»

Во время сентябрьской паузы на матчи сборных тульский «Арсенал» сменил тренера. Дмитрий Парфёнов был отправлен в отставку, а его место занял Миодраг Божович, который в своё время уже работал с командой.

В интервью для sport24 Парфёнов сказал, что непосредственно его увольнение произошло быстро. После трёхминутного разговора с руководством о решении объявили команде, а уже через полчаса был представлен Божович. При этом Парфёнов не понимает, почему ему не сообщили о таком решении раньше, ведь он уже начал готовить команду к следующей игре после трёх выходных дней.

«Если есть решение, то так, наверное, не делается. Мы неделю готовим команду в Туле, ничего не предвещает, а потом такое решение руководства. Если уже было решение, можно было раньше об этом сказать», - высказался Парфёнов.

В воскресенье «Арсенал» проводит домашний матч против ЦСКА. Следить за событиями поединка можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.