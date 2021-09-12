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Премьер-лига

Эджуке: «Мы ехали за тремя очками, но одно очко - хоть что-то»

12 Сентября 2021 • 16:13 Комментировать (1)
Арсенал Тула
2:2
ЦСКА Москва
окончен

Лучший футболист матча «Арсенал» - ЦСКА (2:2) Чидера Эджуке поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Одно очко - это, конечно, лучше, чем вообще не взять очков. Мы сюда приезжали с надеждой на лучшее с желанием взять три очка. Без сомнения это был наш план, мы хотели победить в этом матче. Очень здорово, на самом деле, что я признан лучшим игроком. Индивидуальные усилия - это здорово, но этого недостаточно, ты не играешь в футбол в одиночку, а при помощи партнеров. Эта награда не столь существенная по сравнению с тем, что мы сегодня не смогли выиграть, потому что все время играешь при помощи партнеров. Повторюсь, мы ехали за тремя очками, но одно очко - хоть что-то из того, что могли получить.

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ЦСКА Москва Чидера Эджуке
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Комментарии (1)
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MDMA1
12 Сентября 2021 в 16:20
Ехали они)) ехай на х у й, ни гер)
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окончен Арсенал Тула 2:2 ЦСКА Москва
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