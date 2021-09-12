Эджуке: «Мы ехали за тремя очками, но одно очко - хоть что-то»

Лучший футболист матча «Арсенал» - ЦСКА (2:2) Чидера Эджуке поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Одно очко - это, конечно, лучше, чем вообще не взять очков. Мы сюда приезжали с надеждой на лучшее с желанием взять три очка. Без сомнения это был наш план, мы хотели победить в этом матче. Очень здорово, на самом деле, что я признан лучшим игроком. Индивидуальные усилия - это здорово, но этого недостаточно, ты не играешь в футбол в одиночку, а при помощи партнеров. Эта награда не столь существенная по сравнению с тем, что мы сегодня не смогли выиграть, потому что все время играешь при помощи партнеров. Повторюсь, мы ехали за тремя очками, но одно очко - хоть что-то из того, что могли получить.