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Премьер-лига

Божович: «Какое давление? Только шесть туров прошло, и всё впереди»

12 Сентября 2021 • 13:54 Комментировать
Арсенал Тула
1:1
ЦСКА Москва
1-й тайм

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- Уже есть представление, в какой футбол должен играть «Арсенал» и по какой схеме?

- У меня есть представление, как будем играть. Я надеюсь, что сегодня  мы это чуть-чуть покажем. Сами понимаете, что очки очень нужны и нам, и ЦСКА. Для нас это очень важна игра сегодня.

- В зоне вылета «Арсенал», вы в непростой ситуации приходите в команду. Насколько серьезное давление ощущаете вы?

- Какое давление? Только шесть туров прошло, и все впереди. Есть уверенность, что мы исправим ситуацию.

- Луценко и Смольников сегодня нет в заявке, футболистов, которые до этого регулярно выходили в стартовом составе. В чем причина их отсутствия?

- Луценко травмирован, а у Смольникова заболевание.

- У ЦСКА сегодня не будет Марио Фернандеса, футболиста, который играет на правом фланге. Есть у «Арсенала» желание атаковать  именно через этот фланг?

- Кого нет, без него нужно. Наверняка они там поставят также качественного игрока. Для любой команды фланги - это очень уязвимая зона, так что мы будем стараться напрягать именно эту зону.

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Евро-Футбол.Ру,
Миодраг Божович Арсенал Тула
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