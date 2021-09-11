Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 194 Комментарии
Премьер-лига

Агент Зайнутдинова опроверг слухи об уходе игрока из ЦСКА

11 Сентября 2021 • 11:09 Комментировать
Арсенал Тула
...
ЦСКА Москва
12.09 14:00

В последние дни в СМИ просочилась информация, что игрок московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов может покинуть команду.

Однако, агент футболиста Евгений Новиков опроверг данные слухи. Представитель Зайнутдинова уверил, что его клиент не планирует уходить из ЦСКА, так как намерен отработать свой контракт с «армейцами». «Это абсолютная неправда. Руководство клуба на него рассчитывает, а Бактиёр рассчитывает начать играть», - цитирует слова Новикова Sport24.

Примечательно, что в последнем матче сборной Казахстана Зайнутдинов на последней минуте добыл для своей команды ничью с боснийцами.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бактиёр Зайнутдинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.09  14:00 Локомотив Москва ... Крылья Советов
11.09  16:30 Зенит ... Ахмат
11.09  19:00 Спартак Москва ... Химки
12.09  14:00 Арсенал Тула ... ЦСКА Москва
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Сентября
13:47 · Россия. Премьер-лига
Малафеев: «Малком и Клаудиньо необходимы «Зениту» в матче с «Челси»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Караваев не поможет «Зениту» в Лиге чемпионов из-за повреждения
13:40 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:37 · Россия. Премьер-лига
Бубнов спрогнозировал точный счёт матча «Зенит» - «Ахмат»
13:18 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Локомотив» - «Крылья Советов»
12:56 · Россия. Премьер-лига
Смолов, Керк и Бека-Бека - в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Крыльями Советов»
12:03 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Милана» прокомментировал слухи касательно перехода Азмуна
11:19 · Россия. Премьер-лига
Помощник Тедеско рассказал о роли Салиховой в «Спартаке»
11:09 · Россия. Премьер-лига
Агент Зайнутдинова опроверг слухи об уходе игрока из ЦСКА
11:08 · Россия. Премьер-лига
«Будь лидером не только на поле, но и за его пределами»: «Локомотив» поздравил Баринова с днём рождения
10:15 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Я не в курсе дел «Спартака»
09:31 · Россия. Премьер-лига
Источник: Малком и Клаудиньо помогут «Зениту» в матчах с «Ахматом» и «Челси» 1
09:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Рафы Силвы подтвердил, что интерес к игроку проявлял клуб РПЛ
09:06 · Россия. Премьер-лига
Испанский топ-клуб хочет бесплатно подписать Азмуна
02:12 · Россия. Премьер-лига
Спартак - Химки: где смотреть прямую трансляцию онлайн
Все новости
Рекомендуем