Агент Зайнутдинова опроверг слухи об уходе игрока из ЦСКА

В последние дни в СМИ просочилась информация, что игрок московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов может покинуть команду.

Однако, агент футболиста Евгений Новиков опроверг данные слухи. Представитель Зайнутдинова уверил, что его клиент не планирует уходить из ЦСКА, так как намерен отработать свой контракт с «армейцами». «Это абсолютная неправда. Руководство клуба на него рассчитывает, а Бактиёр рассчитывает начать играть», - цитирует слова Новикова Sport24.

Примечательно, что в последнем матче сборной Казахстана Зайнутдинов на последней минуте добыл для своей команды ничью с боснийцами.