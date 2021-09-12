Алексей Березуцкий: «Я считаю, что обоймы достаточно»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Состояние Марио Фернандеса, вы знаете, он получил травму в сборной. Когда его ждать, мы еще не знаем. Это большой вопрос. Думаю, будет известно в ближайшие пару-тройку дней. Жора Щенников получил нефутбольную травму, тоже на на данный момент неизвестно, когда он восстановится. А так остальные на данный момент здоровы.

- А Седрик Гогуа?

- Седрик Гогуа в Москве, тренируется.

- Еще один вопрос по закрытию трансферного окна. Очень много футболистов покинули команду. Ходили слухи, что может быть усиление, но его не появилось. По-вашему ощущению, той обоймы, которая у вас в распоряжении, достаточно для того, чтобы решать задачи, которые стоят перед командой?

- Да, я считаю, что обоймы достаточно, но тут, как говорится, мы имеем то, что имеем. Если взять футболистов, ну, не получилось усилиться практически на флажке трансферного окна.