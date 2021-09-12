Нападающий ЦСКА Антон Заболотный получил травму в воскресном матче седьмого тура чемпионата России против тульского «Арсенала». Форварду понадобилась замена ещё по ходу первого тайма. Судя по всему, Заболотный получил повреждение бедра, ведь именно в этой области он испытывал болезненные ощущения, судя по жестам.

Следить за матчем «Арсенал» - ЦСКА можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Антон Заболотный перебрался в ЦСКА летом из «Сочи». В шести матчах текущего чемпионата России 30-летний нападающий отметился одним забитым голом.