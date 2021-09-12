​Мухин пропустит дерби ЦСКА – «Спартак»

В воскресном матче против тульского «Арсенала» полузащитник ЦСКА Максим Мухин получил жёлтую карточку. Теперь 19-летний футболист будет вынужден пропустить следующий матч команды из-за дисквалификации.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА будет играть против «Спартака». Главное дерби Москвы пройдёт на «ВЭБ Арене» в понедельник, 20 сентября.

Напомним, что Максим Мухин перебрался в ЦСКА в летнее трансферное окно из «Локомотива». Полузащитник принимал участие в каждом матче «армейцев» в этом сезоне.

Следить за матчем «Арсенал» - ЦСКА можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.