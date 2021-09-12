Божович: «ЦСКА играл лучше нас, больше владел инициативой, но у нас были лучше моменты»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович подвёл итоги матча с ЦСКА (2:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый ваш матч после возвращения. Довольны ли вы результатом? Удовлетворены ли игрой, которую ваша команда сегодня показала?

- Могу сказать, что очко - это неплохо для нас, потому что сильный соперник, но думаю, что ЦСКА играл лучше нас, больше владел инициативой, но у нас были лучше моменты. Не могу сказать, что я доволен, потому что мы отыгрывались, потом у нас были хорошие ситуации. Но те моменты, которые у нас были, не забили. Хотели набрать три очка, но не надо жаловаться.

- Вы часто сегодня обращались к судьям, ассистенту и главному, получили желтую карточку. Вы недовольны судейством сегодня?

- Нет, вам показалось. Может быть, в первом тайме, но я к судье не обращался.

- Еще технический вопрос. Перед этим матчем «Арсенал» поменял скамейку запасных, пересел на другую и разминался на другой половине поля. Это ваша инициатива? Если да, то для чего это сделано?

- Да, это моя инициатива, так было раньше, когда я был здесь в первый раз, так что мне так привычнее.