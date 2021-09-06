Помимо попыток взять в аренду полузащитника «Милана» Саму Кастильехо, московский ЦСКА планировал оформить еще трансфер 17-летнего нападающего «Атлетико Минейро» Савио.

По информации издания Torcedores, россияне готовы были отдать за 17-летнего бразильца минимум 10 миллионов евро – именно такую сумму «армейцы» предложили клубу из Белу-Оризонти. Но, сделка так и не была завершена из-за того, что сторонам попросту не хватило времени до конца трансферного окна для согласования всех деталей.

Источник сообщает, что переговоры на данный момент приостановлены. Стоит отметить, что несмотря на свой юный возраст, Савио уже проводит дебютный сезон на взрослом уровне, приняв участие в 12 матчах «Атлетико Минейро» в нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии.