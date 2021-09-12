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Премьер-лига

Алексей Березуцкий: «Довольным результатом и игрой быть тяжело»

12 Сентября 2021 • 16:22 Комментировать (1)
Арсенал Тула
2:2
ЦСКА Москва
окончен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги матча с «Арсеналом» (2:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- В первом тайме ЦСКА владел мячом и территорией, при этом моментов было мало, а во втором тайме игра раскрылась, и моментов стало больше. Каким образом раскрыли игру, может быть,  заменами повлияли на то, что команда лучше стала играть в созидании?

- Я бы сказал, что игра разбилась на отрезки. В первые полчаса мы играли довольно неплохо, может быть, моментов было мало, не хватало завершающей передачи. Во втором тайме начали как минимум неважно, но концовку провели достаточно хорошо. Естественно, довольным результатом и игрой быть тяжело.

- ЦСКА сегодня забил первым и не выиграл. Такое же было еще в двух матчах. Можно ли говорить о какой-то тенденции, почему так получается?

- Нет, я не думаю, что об этом можно говорить, о какой-то тенденции. С «Ахматом» мы тоже первыми забили и выиграли.

- Есть ли информация, что с Антоном Заболотным?

- У него чуть-чуть там спазм. Еще ему нужно, естественно, обследование пройти.

- В перерыве вы заменили Кучаева из-за желтой карточки?

- И из-за желтой карточки тоже.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Березуцкий
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
12 Сентября 2021 в 16:37
Да видимо березами можно только печку топить. Почти никакой тренерской мысли у ЦСКА. По игре - у нас в России изобрели новый вид футбола - пешеходный....
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окончен Арсенал Тула 2:2 ЦСКА Москва
Идет 58 минута Сочи 2:1 Уфа 1.67 3.9 5.4
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