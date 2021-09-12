Алексей Березуцкий: «Довольным результатом и игрой быть тяжело»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги матча с «Арсеналом» (2:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- В первом тайме ЦСКА владел мячом и территорией, при этом моментов было мало, а во втором тайме игра раскрылась, и моментов стало больше. Каким образом раскрыли игру, может быть, заменами повлияли на то, что команда лучше стала играть в созидании?

- Я бы сказал, что игра разбилась на отрезки. В первые полчаса мы играли довольно неплохо, может быть, моментов было мало, не хватало завершающей передачи. Во втором тайме начали как минимум неважно, но концовку провели достаточно хорошо. Естественно, довольным результатом и игрой быть тяжело.

- ЦСКА сегодня забил первым и не выиграл. Такое же было еще в двух матчах. Можно ли говорить о какой-то тенденции, почему так получается?

- Нет, я не думаю, что об этом можно говорить, о какой-то тенденции. С «Ахматом» мы тоже первыми забили и выиграли.

- Есть ли информация, что с Антоном Заболотным?

- У него чуть-чуть там спазм. Еще ему нужно, естественно, обследование пройти.

- В перерыве вы заменили Кучаева из-за желтой карточки?

- И из-за желтой карточки тоже.