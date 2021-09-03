Бабаев исключил возможность подписания Миранчука и Жиркова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что московскому клубу не интересна возможность оформления сотрудничества с Антоном Миранчуком и Юрием Жирковым.

Ранее в СМИ появились слухи, связывающие хавбека «Локомотива» Антона Миранчука с возможным появлением в составе «армейцев». Гендиректор ЦСКА опроверг данную информацию, заявив, что она не соответствует действительности.

Также Роман Бабаев озвучил позицию клуба по отношению к Юрию Жиркову, находящемуся в статусе свободного агента. Функционер указал, что ЦСКА даже не рассматривал вариант с приглашением ветерана. «Видимо, был какой-то вброс. Понятно, что мы все помним и любим Юру. Но опять же – всему своё время», - цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».