Акинфеев – о результатах ЦСКА: «Нас «колбасит» от игры к игре»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как ему и партнерам по команде удается находить общий язык с главным тренером Алексеем Березуцким, которые еще несколько лет назад сам защищал цвета московского клуба на поле.

Акинфеев отметил, что наставника поддерживает и руководство, и футболисты в раздевалке. Правда, бывший голкипер сборной России согласился, что качество показанного в исполнении «армейцев» футбола оставляет желать лучшего. «Пока не можем найти какой-то точки соприкосновения. Нас «колбасит» от игры к игре. Рваная игра. Пока тяжеловато», - прокомментировал капитан в интервью «Спорт-Экспрессу».

Уточним, что после шести сыгранных туров российской Премьер-лиги ЦСКА занимает седьмую строчку в турнирной таблице, имея в активе девять набранных очков.