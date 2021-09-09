​Роспотребнадзор уведомил ЦСКА о снижении пропускной способности стадиона

«Локомотив» и «Спартак» в ближайших матчах с трибун смогут поддержать 3 тысячи зрителей, как и прежде. Сообщалось, что клубы получили соответствующее уведомление от Роспотребнадзора. При этом ЦСКА получил уведомление о снижении пропускной способности стадиона до 1 тысячи человек. Об этом рассказывает «Спорт-Экспресс».

Важно отметить, что если «Локомотив» и «Спартак» ближайшие домашние матчи проведут уже 11 сентября, то ЦСКА следующую игру на своём поле проведёт 20 сентября. Это будет дерби Москвы против «Спартака».

В ближайшем туре ЦСКА сыграет в гостях у тульского «Арсенала». Игра пройдёт 12 сентября.