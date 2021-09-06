Центральный защитник Максим Беляев вернулся в состав тульского «Арсенала».

«Канониры» отрапортовали о возвращении 29-летнего футболиста, ранее уже выступавшего за клуб из Тулы. Игрок после непродолжительного пребывания без клуба по причине истечения срока действия своего контракта заключил новое соглашение с «Арсеналом» сроком на два сезона.

Отметим, что у Беляева за спиной пять проведённых лет в составе «пушкарей». За этот срок защитнику удалось провести более полутора сотен игр за туляков.

У центрбека есть опыт выступлений за «Локомотив», «Динамо» Брянск, «Ростов», «Шинник».