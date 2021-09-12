Умелый шантаж или работа агента: Почему Влашич убежал из ЦСКА, а Чалов нет

Сага с уходом Николы Влашича из ЦСКА наконец-то закончилась. Хорватский полузащитник подписал контракт с «Вест Хэмом» на пять лет. Сразу же после матчей национальных сборных Влашич присоединится к «молотобойцам». Сетевое издание «Евро-футбол.ру» разобралось, почему Влашич приложил все усилия, чтобы под конец трансферного окна сбежать из ЦСКА, и сравнивает его уход с историей Фёдора Чалова, который два года назад был в шаге от переезда в Англию.

В 19 лет Никола Влашич подписал контракт с «Эвертоном». В АПЛ заиграть ему так и не удалось, из-за чего «ириски» начали искать варианты, как избавиться от молодого хорвата. Летом 2018 года Никола отправился в аренду в ЦСКА, но назад не вернулся – армейцы выкупили его контракт за 16 млн евро. Влашича такое развитие событий устраивало, ведь в «Вест Хэме» он сидел на банке, а в ЦСКА сразу же стал играть в Лиге чемпионов. В дебютном сезоне Влашич набрал 15 очков (8+7) по системе «гол+пас», но следующие сезоны получились ещё лучше. В тот момент начал сдавать Фёдор Чалов, а Влашич стал лидером и лучшим бомбардиром клуба (12 голов).

Однако в начале сезона-2020/21 стало понятно, что хорватскому полузащитнику скучно в РПЛ. Он стал лучшим игроком команды и хотел получить новый вызов. Очередное непопадание в ЛЧ, уставший тренер и странные трансферы лишь подталкивали Влашича к уходу. Никола вновь стал лучшим бомбардиром ЦСКА, но временами играл бледно. Немотивированный хорват был лучшим в составе, а отец Николы – Йошко Влашич всё чаще начал говорить о том, что его сыну пора менять клуб.

По своему потенциалу Влашич мог бы стать легендой клуба, но по амбициям Николе очевидно недостаточно считаться лучшим игроком в чемпионате России. Влашич явно просился уйти из ЦСКА и своего добился. Армейцы получили от «Вест Хэма» 30 млн евро и ещё могут заработать 8 млн в качестве бонусов. Сам Влашич добился весьма выгодных условий в лондонском клубе – будет зарабатывать по 4 млн евро в год.

И тут напрашивается аналогия с Чаловым, который в 2019 году тоже был ключевым игроком ЦСКА и находился в шаге от перехода в клуб АПЛ. Фёдора сватали в «Челси», но самое конкретное предложение поступило от «Кристал Пэласа», который предлагал 24 млн евро. Кристиан Эмиле, агент Чалова, заявил, что ЦСКА не рассматривал продажу футболиста.

Армейцы не захотели второй год подряд терять перспективного молодого футболиста, и солидная сумма их не заставила передумать. Годом ранее, как известно, в «Монако» за 30 млн евро ушёл Головин. Чалов и его агент не были так настойчивы, как Влашич. Вскоре в игре Фёдора был серьёзный спад, а руководители ЦСКА могли пожалеть, что не отпустили молодого игрока. В сезоне-2021/22 РПЛ Чалов – игрок основного состава. Он выходил в старте во всех шести турах, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Владислав АВРАМЕНКО