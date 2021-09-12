Заболотный и Эджуке – в атаке ЦСКА на матч с «Арсеналом»

Воскресную программу седьмого тура российской Премьер-лиги будет открывать матч в Туле между местным «Арсеналом» и ЦСКА. Наставник московских «армейцев» Алексей Березуцкий решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Акинфеев, Зайнутдинов, Дивеев, Бийол, Васин, Обляков, Мухин, Кучаев, Дзагоев, Эджуке, Заболотный.

Стартовый свисток в матче между «Арсеналом» и ЦСКА прозвучит в два часа дня по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.

Отметим, что недавно на тренерский мостик «Арсенала» вернулся Миодраг Божович.