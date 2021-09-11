Марио Фернандес не сыграет с «Арсеналом»

Защитник Марио Фернандес не сможет помочь ЦСКА в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».

Пресс-служба «армейцев» оповестила о том, что 30-летнему дефу команды придётся пропустить ближайший матч в чемпионате России. Игрок не успел восстановиться от повреждения, полученного им в расположении национальной российской команды. Сообщается, что Марио Фернандеса ждёт курс реабилитации, который он пройдёт на базе в Ватутниках.

Марио Фернандес пропустит матч #АрсеналЦСКА. В течение ближайших нескольких дней он будет проходить курс реабилитационного лечения на клубной базе в Ватутинках https://t.co/Fs6IpUsiqE pic.twitter.com/61CwctFft7 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 11, 2021

Всего в нынешнем сезоне Премьер-лиги опытный защитник успел провести за ЦСКА 6 поединков, в которых результативными действиями не отличался.