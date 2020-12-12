​Нобоа забил «Спартаку» больше голов, чем любому другому клубу

В субботу вечером «Спартак» проводит гостевой матч чемпионата России против «Сочи». Счёт был открыт на исходе часа игрового времени – хавбек хозяев Кристиан Нобоа классно пробил с подступов к чужой штрафной площади под дальнюю штангу.

Это был седьмой гол Нобоа в матчах против «Спартака». Больше голов эквадорский футболист не забивал ни одному другому клубу.

Отметим, что в России Кристиан Нобоа до «Сочи» выступал за «Рубин», московское «Динамо», «Ростов» и «Зенит».

Следить за матчем между «Сочи» и «Спартаком» во всех красках можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.