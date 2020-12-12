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​Нобоа забил «Спартаку» больше голов, чем любому другому клубу

12 Декабря 2020, 18:01,

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В субботу вечером «Спартак» проводит гостевой матч чемпионата России против «Сочи». Счёт был открыт на исходе часа игрового времени – хавбек хозяев Кристиан Нобоа классно пробил с подступов к чужой штрафной площади под дальнюю штангу.

Это был седьмой гол Нобоа в матчах против «Спартака». Больше голов эквадорский футболист не забивал ни одному другому клубу.

Отметим, что в России Кристиан Нобоа до «Сочи» выступал за «Рубин», московское «Динамо», «Ростов» и «Зенит».

Следить за матчем между «Сочи» и «Спартаком» во всех красках можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Сочи, Кристиан Нобоа
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