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​«Сочи» сделал заявление по инциденту после игры со «Спартаком»

12 Декабря 2020, 23:19,

Global Look Press

«Сочи» опубликовал заявление касательно инцидента, случившегося после игры со «Спартаком». Давая пояснения, клуб сделал акцент на эпизод, когда вратарь Сослан Джанаев хотел поблагодарить Доменико Тедеско за проведённый матч. Отмечается, что футболист столкнулся с излишней эмоциональностью немецкого тренера. Такое поведение Тедеско сочинцы считают неспортивным. В клубе надеются, что в обозримом будущем этот инцидент будет исчерпан.

Ранее с заявлением выступил «Спартак». Москвичи сделали акцент на другой эпизод, а именно на слова тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина в адрес Доменико Тедеско.

Напомним, «Сочи» обыграл «Спартак» со счётом 1:0. Единственный гол забил Кристиан Нобоа.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Сочи, Доменико Тедеско, Сослан Джанаев
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