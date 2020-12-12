​Тренер вратарей «Сочи» рассказал подробности конфликта с Тедеско

Тренер «Сочи» по вратарям Дмитрий Бородин пролил свет на свой конфликт с наставником «Спартака» Доменико Тедеско.

«Я сказал две фразы. Это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». После этого Тедеско назвал меня расистом. Разбирайтесь с ним», - сказал Бородин sport24.

Напомним, после победы «Спартака» над «Сочи» со счётом 1:0 в подтрибунном помещении возник конфликт. Всё началось со словесной дуэли между вратарём сочинцев Сосланом Джанаевым и наставником москвичей Доменико Тедеско. Исходя из появившегося видео, немецкий тренер был недоволен затягиванием времени со стороны вратаря и даже намекнул на получение взятки, сказав: «Сколько денег?!».

Далее в ситуацию вмешались другие представители команд. Тедеско сказал, что игрок «Сочи» Жоаозиньо ударил его помощника Андреаса Хинкеля. РПЛ уже начала расследование, по итогам которого КДК РФС сделает выводы.