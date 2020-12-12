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​«Сочи» - «Спартак»: у Тедеско жёлтая карточка, гол Ларссона отменили

12 Декабря 2020, 17:27,

Сергей Киврин

Первый тайм матча восемнадцатого тура чемпионата России между «Сочи» и «Спартаком» не принёс забитых голов, но при этом получился событийным. Ближе к перерыву главный тренер московской команды Доменико Тедеско получил очередную жёлтую карточку в этом сезоне. Немецкий специалист был излишне эмоционален, требуя предупреждение для игрока сочинской команды.

Спустя несколько минут Джордан Ларссон отправил мяч в сетку ворот «Сочи», однако с помощью ВАР у шведа была зафиксирована игра рукой. Как следствие, гол был отменён, после чего Тедеско саркастически поаплодировал в направлении трибуны.

Следить за матчем «Сочи» - «Спартак» можно в текстовой трансляции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Джордан Ларссон
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