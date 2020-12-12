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Тренер «Сочи» Фоменко: «Тедеско начал выражаться в нецензурной форме, вёл себя неадекватно»

12 Декабря 2020, 19:35,

ФК "Краснодар"

Тренер «Сочи» Олег Фоменко на пресс-конференции после матча со «Спартаком» (1:0) прокомментировал скандальный случай в подтрибунном помещении.

- Что произошло в подтрибунном помещении, что была за стычка между ассистентом Доменико Тедеско Андресом Хинкелем и футболистом «Сочи»?

- Я своими глазами этого не видел, потому что в этот момент находился в раздевалке. По разговорам, Сослан Джанаев подошел пожать руку главному тренеру «Спартака», а тот начал выражаться в нецензурной форме, явно недоволен был. Непонятно почему. Игра закончилась, пожали руки и разошлись. Он вел себя неадекватно. Дальше пошла заваруха, я пока не разобрался, потому что еще не успели поговорить, но началось с этого.

- То есть, это Сослан Джанаев?

- Нет, Сослан Джанаев шел в раздевалку, а провоцировал Тедеско. Он просто подошел пожать руку и сказать «спасибо за игру». А тот начал выражаться на него, недоволен рядом эпизодов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи, Доменико Тедеско, Олег Фоменко
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