Тренер «Сочи» Фоменко: «Тедеско начал выражаться в нецензурной форме, вёл себя неадекватно»

Тренер «Сочи» Олег Фоменко на пресс-конференции после матча со «Спартаком» (1:0) прокомментировал скандальный случай в подтрибунном помещении.

- Что произошло в подтрибунном помещении, что была за стычка между ассистентом Доменико Тедеско Андресом Хинкелем и футболистом «Сочи»?

- Я своими глазами этого не видел, потому что в этот момент находился в раздевалке. По разговорам, Сослан Джанаев подошел пожать руку главному тренеру «Спартака», а тот начал выражаться в нецензурной форме, явно недоволен был. Непонятно почему. Игра закончилась, пожали руки и разошлись. Он вел себя неадекватно. Дальше пошла заваруха, я пока не разобрался, потому что еще не успели поговорить, но началось с этого.

- То есть, это Сослан Джанаев?

- Нет, Сослан Джанаев шел в раздевалку, а провоцировал Тедеско. Он просто подошел пожать руку и сказать «спасибо за игру». А тот начал выражаться на него, недоволен рядом эпизодов.