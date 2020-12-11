Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Тедеско спрогнозировал место «Спартака» в РПЛ по итогам сезона

11 Декабря 2020, 10:32,

Global Look Press

Московский «Спартак» провел пресс-конференцию в Zoom. В ней принял участие главный тренер команды Доменико Тедеско. Немецкий специалист ответил на вопрос о том, на каком месте финишируют «красно-белые» в сезоне-2020/2021 российской Премьер-лиги.

«Думаю, мы будем в тройке. Топ-3. Я так думаю. Надеюсь на первое», - заявил немецкий наставник на русском языке.

После 17 сыгранных туров «Спартак» набрал 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Столичный клуб уступает лидирующему «Зениту» по дополнительным показателям.

Следующий поединок «красно-белые» проведут на выезде против «Сочи».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
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