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​Джанаев – о Тедеско: «Нужно покультурнее себя вести, тем более, ты не у себя дома»

12 Декабря 2020, 21:14,

Global Look Press

Страж ворот «Сочи» Сослан Джанаев высказался по поводу случившегося в подтрибунном помещении после матча со «Спартаком».

Конфликт начался со словесной перепалки Джанаева с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско. Очевидно, немец был недоволен затягиванием времени со стороны голкипера. Из появившегося в сети видео ясно, что Тедеско сказал Джанаеву: «Сколько денег?!».

«Нужно покультурнее себя вести. Тем более, ты не у себя дома. Ладно, если бы это был футболист, но он же тренер, хоть и молодой. Тренер - это лицо команды, он должен подавать пример. Такое поведение недопустимо», - сказал Джанаев Спорт-Экспрессу.

«Спартак» уже выступил с заявлением по поводу всей этой ситуации и обратил внимание на слова Дмитрия Бородина, тренера «Сочи» по вратарям, в адрес Доменико Тедеско, сказанные по ходу игры. Якобы немца призвали уехать из России.

С заявлением выступила и Премьер-лига, объявив о старте расследования по факту случившегося. Оценку ситуации даст Контрольно-дисциплинарный комитет.

Отметим, что «Сочи» обыграл «Спартак» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Кристиан Нобоа.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Сочи, Доменико Тедеско, Сослан Джанаев
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Комментарии (5)
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0
Deda
12 Декабря 2020, 23:44

Сослан как раз у себя дома, если сравнивать с Тедеской.

0
zurukuk
12 Декабря 2020, 23:14

ай,юберменши это вам не унтерменши!)))
но если есть вундервафля...

0
Онт
12 Декабря 2020, 21:54

Интересно, как бы отреагировал Джанаев, если бы ему сказали, что он не у себя дома..
А ведь его дом в Осетии.. В Европе такой дикости уже нет, а у нас процветает..

0
SATIR1
12 Декабря 2020, 22:04

втф "Европа"???

1
SpaM
12 Декабря 2020, 21:38

Сейчас бы Сослану обсуждать кто у кого дома.

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