​Джанаев – о Тедеско: «Нужно покультурнее себя вести, тем более, ты не у себя дома»

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12 Декабря 2020, 21:14,
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Страж ворот «Сочи» Сослан Джанаев высказался по поводу случившегося в подтрибунном помещении после матча со «Спартаком».
Конфликт начался со словесной перепалки Джанаева с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско. Очевидно, немец был недоволен затягиванием времени со стороны голкипера. Из появившегося в сети видео ясно, что Тедеско сказал Джанаеву: «Сколько денег?!».
«Нужно покультурнее себя вести. Тем более, ты не у себя дома. Ладно, если бы это был футболист, но он же тренер, хоть и молодой. Тренер - это лицо команды, он должен подавать пример. Такое поведение недопустимо», - сказал Джанаев Спорт-Экспрессу.
«Спартак» уже выступил с заявлением по поводу всей этой ситуации и обратил внимание на слова Дмитрия Бородина, тренера «Сочи» по вратарям, в адрес Доменико Тедеско, сказанные по ходу игры. Якобы немца призвали уехать из России.
С заявлением выступила и Премьер-лига, объявив о старте расследования по факту случившегося. Оценку ситуации даст Контрольно-дисциплинарный комитет.
Отметим, что «Сочи» обыграл «Спартак» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Кристиан Нобоа.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Сочи, Доменико Тедеско, Сослан Джанаев
Сослан как раз у себя дома, если сравнивать с Тедеской.
ай,юберменши это вам не унтерменши!)))
но если есть вундервафля...
Интересно, как бы отреагировал Джанаев, если бы ему сказали, что он не у себя дома..
А ведь его дом в Осетии.. В Европе такой дикости уже нет, а у нас процветает..
втф "Европа"???
Сейчас бы Сослану обсуждать кто у кого дома.