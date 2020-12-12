​Джанаев – о Тедеско: «Нужно покультурнее себя вести, тем более, ты не у себя дома»

Страж ворот «Сочи» Сослан Джанаев высказался по поводу случившегося в подтрибунном помещении после матча со «Спартаком».

Конфликт начался со словесной перепалки Джанаева с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско. Очевидно, немец был недоволен затягиванием времени со стороны голкипера. Из появившегося в сети видео ясно, что Тедеско сказал Джанаеву: «Сколько денег?!».

«Нужно покультурнее себя вести. Тем более, ты не у себя дома. Ладно, если бы это был футболист, но он же тренер, хоть и молодой. Тренер - это лицо команды, он должен подавать пример. Такое поведение недопустимо», - сказал Джанаев Спорт-Экспрессу.

«Спартак» уже выступил с заявлением по поводу всей этой ситуации и обратил внимание на слова Дмитрия Бородина, тренера «Сочи» по вратарям, в адрес Доменико Тедеско, сказанные по ходу игры. Якобы немца призвали уехать из России.

С заявлением выступила и Премьер-лига, объявив о старте расследования по факту случившегося. Оценку ситуации даст Контрольно-дисциплинарный комитет.

Отметим, что «Сочи» обыграл «Спартак» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Кристиан Нобоа.