Как «Сочи» снова отобрал очки у «Спартака» - видео

Самым скандальным матчем 18-го тура РПЛ стала игра в «Сочи», где местный клуб играл против «Спартака». Наставник гостей был недоволен решениями арбитра, а после свистка выяснял отношения с игроками другой команды. На поле же москвичи выглядели лучше в первом тайме и могли вести в счете, но судья отменил гол Джордана Ларссона. Судьбоносным стал удар Кристиана Нобоа, который эффектно поразил чужие ворота и принес своей команде три очка.

Все самое интересное, из случившегося на футбольном поле, представлено в видеообзоре.