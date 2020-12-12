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Как «Сочи» снова отобрал очки у «Спартака» - видео

12 Декабря 2020, 19:50,

Global Look Press

Самым скандальным матчем 18-го тура РПЛ стала игра в «Сочи», где местный клуб играл против «Спартака». Наставник гостей был недоволен решениями арбитра, а после свистка выяснял отношения с игроками другой команды. На поле же москвичи выглядели лучше в первом тайме и могли вести в счете, но судья отменил гол Джордана Ларссона. Судьбоносным стал удар Кристиана Нобоа, который эффектно поразил чужие ворота и принес своей команде три очка.

Все самое интересное, из случившегося на футбольном поле, представлено в видеообзоре.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Сочи
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