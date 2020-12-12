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​Стало известно, кто из игроков «Сочи» ударил ассистента Тедеско

12 Декабря 2020, 19:08,

ФК "Краснодар"

После игры восемнадцатого тура чемпионата России между «Сочи» и «Спартаком» произошёл вопиющий инцидент – один из игроков сочинской команды ударил ассистента главного тренера московской команды Андреаса Хинкеля. Информацию уже подтвердил непосредственно наставник «Спартака» Доменико Тедеско.

Футболистом, который ударил Хинкеля, является Жоаозиньо, который провёл на поле чуть более семидесяти минут, а затем был заменён.

Напомним, «Сочи» обыграл «Спартак» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник сочинцев Кристиан Нобоа. По итогам тура обойти «красно-белых» по очкам могут «Зенит» и ЦСКА.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Сочи, Жоаозиньо, Андреас Хинкель
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Комментарии (1)
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wertygaz
12 Декабря 2020, 19:40

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