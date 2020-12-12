Тедеско может продлить контракт со «Спартаком» в январе

|
12 Декабря 2020, 16:40,
|
|
Немецкий специалист Доменико Тедеско близок к подписанию нового трудового договора с московским «Спартаком», об этом рапортует издание «Спорт-экспресс».
Согласно данным источника, стороны обсудят пролонгацию сотрудничества после выхода команды из отпуска в начале января. Тедеско готов продлить договор с «красно-белыми», тренера все устраивает в московском клубе.
Действующий контракт Доменико со «Спартаком» рассчитан до середины 2021-го года.
Под руководством Тедеско московская команда занимает второе место после 17 сыгранных туров. На счету столичного коллектива 35 набранных баллов.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско