Тедеско: «Нельзя нас обвинить в том, что мы не хотели победить»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции после матча с «Сочи» (0:1) дал оценку игре своей команды.

- Мы играли хорошо до пропущенного мяча, до счета 0:1. К сожалению, пропустили гол, который нельзя было пропускать ни в коем случае. Мы долго работали, у нас молодая команда, нам надо учиться, развиваться, становиться лучше. Важно не допускать таких ошибок, которые привели к пропущенному мячу. Да, после гола мы потеряли определенную структуру игры. Надо работать дальше и смотреть, что будет впереди у нас.

- Сегодня команда, показалось, выглядела не слишком удачно в плане движения, борьбы за победу. Как вы настраивали ребят на команду, которая в этом году не проиграла ни одного домашнего матча?

- После пропущенного гола потеряли нити игры, нервничали. Но нельзя нас обвинить в том, что мы не хотели победить.

- Сегодня во втором тайме вы были необычайно экспрессивными. Что вас так завело, почему были так раздражены? И после матча Кралу что-то активно высказывали.

- То, что я сказал Кралу, секрет. В первом тайме мы контролировали игру, во втором - нет.