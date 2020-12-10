Орлов подтвердил наличие проблем в отношениях Газизова и Тедеско

Комментатор Геннадий Орлов дал комментарий по поводу увольнения генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.

- Газизов мне лично сказал, что неблагородно повел себя господин Тедеско. Он мне сказал: «На первой встрече Федун разрешил хоть тренера менять, хоть кого. Говорил про роль генерального директора, положительную работу», - отметил Орлов на «Радио Зенит».

Напомним, что экс-президент «Уфы» Газизов проработал у «красно-белых» на аналогичной должности всего пять месяцев и затем был отправлен в отставку. Главного тренера Доменико Тедеско подписывал предшественник Газизова Томас Цорн.

Также Орлов добавил, что Газизову выплатят около 3 млн евро неустойки, и экс-президент будет прав, если от них не откажется.