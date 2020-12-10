Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Орлов подтвердил наличие проблем в отношениях Газизова и Тедеско

10 Декабря 2020, 20:32,

twitter.com

Комментатор Геннадий Орлов дал комментарий по поводу увольнения генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.

- Газизов мне лично сказал, что неблагородно повел себя господин Тедеско. Он мне сказал: «На первой встрече Федун разрешил хоть тренера менять, хоть кого. Говорил про роль генерального директора, положительную работу», - отметил Орлов на «Радио Зенит».

Напомним, что экс-президент «Уфы» Газизов проработал у «красно-белых» на аналогичной должности всего пять месяцев и затем был отправлен в отставку. Главного тренера Доменико Тедеско подписывал предшественник Газизова Томас Цорн.

Также Орлов добавил, что Газизову выплатят около 3 млн евро неустойки, и экс-президент будет прав, если от них не откажется.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Геннадий Орлов, Доменико Тедеско, Шамиль Газизов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола