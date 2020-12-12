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«Сочи» - «Спартаку»: «Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях»

12 Декабря 2020, 13:28,

Евро-Футбол.Ру

Пресс-служба «Сочи» обратилась к московскому «Спартаку» в преддверии поединка 18-го тура российской Премьер-лиги.

«Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях», - гласит сообщение клуба.

Игра «Сочи» - «Спартак» состоится сегодня, 12-го декабря, на стадионе «Фишт». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.

Перед этим матчем южане занимают седьмую позицию в турнирной таблице, а «красно-белые» располагаются на втором месте.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Сочи
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