«Сочи» - «Спартаку»: «Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях»

Пресс-служба «Сочи» обратилась к московскому «Спартаку» в преддверии поединка 18-го тура российской Премьер-лиги.

«Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях», - гласит сообщение клуба.

Игра «Сочи» - «Спартак» состоится сегодня, 12-го декабря, на стадионе «Фишт». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.

Перед этим матчем южане занимают седьмую позицию в турнирной таблице, а «красно-белые» располагаются на втором месте.