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Матч «Сочи» - «Спартак» начнётся с минуты молчания

12 Декабря 2020, 15:18,

Global Look Press

Поединок между «Сочи» и московским «Спартаком» в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги начнется с минуты молчания, об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Это будет сделано в память о скончавшемся поэте и актере Валентине Гафте. Писатель, который являлся болельщиком «красно-белых», умер на 86-м году жизни.

Встреча между «Сочи» и «Спартаком» пройдет в субботу, 12-го декабря, на стадионе «Фишт». Начало поединка запланировано в 16:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.

После 17 туров сочинцы занимают седьмое место в турнирной таблице, а москвичи располагаются на второй позиции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Сочи, Валентин Гафт
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