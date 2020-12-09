Увольнение Газизова померкло в «огне» Лиги чемпионов: «Спартак» хитро прикрыл абсурдный ход

«Зенит», которому, кстати, через неделю играть важнейший матч против «Спартака», готовится огласить состав на матч шестого тура Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», и в это время из стана «красно-белых» прилетает информационный шок. «Спартак» официально прощается с генеральным директором Шамилем Газизовым, которого назначил только восьмого июля этого года.

Конечно, причин очень много. «Спартак» идёт в лидерах и впервые после Карреры реально претендует на чемпионство. Генеральный директор адекватно общается с прессой, объясняет все покупки/продажи, производит впечатление качественного специалиста, что подтвердил в «Уфе». У Шамиля Газизова огромная неустойка, казалось бы, нужна веская причина, чтобы его уволить сейчас – это и перестановки на руководящих должностях и минимальные затраты в три миллиона евро. Для рядовых болельщиков все эти причины – «против отставки Газизова». Но каким-то образом руководство клуба посмотрело на ситуацию под другим углом. Под каким? Нам не понять, но итог есть: «Спартак» попрощался с Шамилем Камиловичем гифкой из «Симпсонов», потом и её удалив. Не фото стадиона – уже хорошо.

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Правильно выбрали время

Но был в этом театре абсурда и хитрый ход. Очень продуманно подали официальную новость, она сразу же затерялась в инфополе. «Зениту» через час предстояло закрывать Лигу чемпионов домашним матчем против «Боруссии». Питерцы снова проиграли и приняли часть критики (читай, внимания) на себя. Затем на поле вышел «Краснодар» и как лев (читай, бык) бился на «Стэмфорд Бридж». Ничья с «Челси» - достижение. Клуб Сергея Галицкого отнял очки у «детища» Романа Абрамовича – ещё одна тема для обсуждения. Тут и Криштиану Роналду подоспел: двумя пенальти топит «Барселону» на «Камп Ноу», а Лео Месси не может пробить вечного Буффона. 0:3 в Каталонии и фантастический бросок «Ювентуса» на первое место.

Сценарии этих матчей вряд ли можно было предугадать, но понять, что они воспламенят футбольный мир – легко. Так и случилось. Дровишек подкинул румынский арбитр, организовавший расистский скандал в матче «ПСЖ» - «Истанбул». Матч даже переносить пришлось. Для «Спартака» - вообще прекрасно, под ворохом этих новостей отставка Шамиля Газизова уже не такая актуальная и обсуждаемая. Будто это неделю назад случилось, вон сколько событий в Лиге чемпионов происходит. Так сказать, здесь и сейчас. Но мы напомним.

Газизов провел в «Спартаке» полгода. Он был назначен на этот пост 10 июля.

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На его место назначен управляющий директор Евгений Мележиков. pic.twitter.com/oqpX41Lfn3 — Евро-Футбол.Ру (@EuroFootballRu) December 8, 2020

Хронология событий

10 июля Шамиль Газизов под хвалебные оды Леонида Федуна о невероятном соотношении затраченных ресурсов и результата назначается генеральным директором «Спартака».

19 ноября в программе Нобеля Арустамяна Шамиль Газизов говорит, что Леонид Арнольдович Федун пообещал ему защиту от подковёрных игр, выразил поддержку.

27 ноября в СМИ просачиваются первые слухи о ничем необъяснимой отставке Шамиля Газизова. «Спартак» при этом делит первое место с «Зенитом».

30 ноября Газизов и Федун, ловко обходя прямые вопросы, отрицают новости о скорой отставке Шамиля Камиловича.

9 декабря «Спартак» объявляет о расторжении контракта с Шамилем Газизовым, который проработал в своей должности 151 день.

Крутейший сюжет, который даже авторы до конца не поняли. Так что, Лига чемпионов, извини, ты поражаешь событиями на футбольных полях, а тут некоторые люди творят чудеса у бровки. Их тоже нужно отметить. Пусть эти люди и очень хотят прикрыться европейским футболом.

Иван Терентьев