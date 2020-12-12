​Жоаозиньо: Я не бил тренера «Спартака»!

Футболист «Сочи» Жоаозиньо высказался по поводу информации о том, что после матча против «Спартака» он ударил ассистента Доменико Тедеско Андреаса Хинкеля.

«Это глупости! Куда я его ударил? На видео видно, что он подошел ко мне, и всё. Просто «Спартаку» нужно было победить в этом матче, поэтому так всё получилось», - сказал Жоаозиньо «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что «Сочи» обыграл «Спартак» на своём поле со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Кристиан Нобоа, который со средней дистанции исполнил красивый удар под правую штангу.

После игры наставник «Спартака» Доменико Тедеско сообщил, что в перерыве ему сказали, что это не его страна. Можно предположить, что эта неприятная ситуация ситуация вполне может повлиять на решение немецкого специалиста по поводу его будущего. Действующий контракт Тедеско с «красно-белыми» рассчитан до конца текущего сезона.

По итогам восемнадцатого тура чемпионата России обойти «Спартак» по очкам может не только «Зенит», но и ЦСКА.