​Бакаев рассказал, чем похож на Тедеско

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в интервью клубной пресс-службе отреагировал на слова Доменико Тедеско. Тренер московской команды говорил, что когда он сам играл в футбол, то был похож на Бакаева.

«Думаю, характерами похожи. Есть что-то общее, мне уже говорили, что мы похожи. Мне приятно, что тренер так говорит. Постараюсь показывать лучшие качества – футбольные и личностные – чтобы не разочаровать его», - сказал Бакаев.

В субботу, двенадцатого декабря, «Спартак» сыграет против «Сочи» на выезде. После этого команду Доменико Тедеско ждёт ещё один гостевой поединок – против «Зенита», с которым «красно-белые» в настоящий момент делят лидерство.