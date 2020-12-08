«Спартак» назвал причину ухода Газизова

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов дал краткий комментарий по поводу расторжения контракта с генеральным директором Шамилем Газизовым.

«Не сошлись во взглядах на развитие клуба», - так объяснил расставание с опытным функционером Фетисов в комментарии для ТАСС.

Напомним, что Газизов покинул свою должность, проработав в «Спартаке» всего пять месяцев. В последнее время появлялось все больше информации о влиянии на решения в клубе со стороны Заремы Салиховой. Также полмесяца назад Дмитрий Попов был утверждён спортивным директором «Спартака», чем был явно недоволен Газизов.