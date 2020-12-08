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«Спартак» назвал причину ухода Газизова

08 Декабря 2020, 22:11,

Твиттер

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов дал краткий комментарий по поводу расторжения контракта с генеральным директором Шамилем Газизовым.

«Не сошлись во взглядах на развитие клуба», - так объяснил расставание с опытным функционером Фетисов в комментарии для ТАСС.

Напомним, что Газизов покинул свою должность, проработав в «Спартаке» всего пять месяцев. В последнее время появлялось все больше информации о влиянии на решения в клубе со стороны Заремы Салиховой. Также полмесяца назад Дмитрий Попов был утверждён спортивным директором «Спартака», чем был явно недоволен Газизов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Шамиль Газизов, Антон Фетисов
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Комментарии (5)
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0
USSR
08 Декабря 2020, 23:09

во всяком случае, за последние 10 лет лучшего Гендира у СпаМа не было

0
Diman777
08 Декабря 2020, 22:50

цирк имени лёни продолжается

1
779
08 Декабря 2020, 22:34

А настоящую причину никак не получается назвать? Кругом и везде один пиз..жь - норма жизни.

1
AndrewS
08 Декабря 2020, 22:30

А до назначения "взгляды на развитие клуба" не обсуждали? Зря... :(

0
Diman777
08 Декабря 2020, 22:49

100 пудов обсуждали, но однажды утром лёня дурачок подавился круасаном

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