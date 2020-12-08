«Спартак» назвал причину ухода Газизова

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08 Декабря 2020, 22:11,
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Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов дал краткий комментарий по поводу расторжения контракта с генеральным директором Шамилем Газизовым.
«Не сошлись во взглядах на развитие клуба», - так объяснил расставание с опытным функционером Фетисов в комментарии для ТАСС.
Напомним, что Газизов покинул свою должность, проработав в «Спартаке» всего пять месяцев. В последнее время появлялось все больше информации о влиянии на решения в клубе со стороны Заремы Салиховой. Также полмесяца назад Дмитрий Попов был утверждён спортивным директором «Спартака», чем был явно недоволен Газизов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Шамиль Газизов, Антон Фетисов
во всяком случае, за последние 10 лет лучшего Гендира у СпаМа не было
цирк имени лёни продолжается
А настоящую причину никак не получается назвать? Кругом и везде один пиз..жь - норма жизни.
А до назначения "взгляды на развитие клуба" не обсуждали? Зря... :(
100 пудов обсуждали, но однажды утром лёня дурачок подавился круасаном