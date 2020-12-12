Тедеско подтвердил, что его помощник пострадал от игрока «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча с «Сочи» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер» поведал о конфликте в подтрибунном помещении.

- Мы слышали, вы в перерыве говорили о расизме.

- За все проведенное время в России я впервые сталкиваюсь с такими эпизодами, я понимаю, что это ваша страна, вы здесь играете в футбол по своим правилам, не очень приятно все это видеть и слышать. Но что есть, то есть. Я продолжаю работать. В конце матча один из игроков «Сочи» ударил Андреаса Хинкеля, и меня это очень сильно расстроило. Такое не должно происходить в нашем футболе, если мы хотим быть лучшими.